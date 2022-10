Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Verona

Le parole del difensore rossonero Matteo Gabbia a DAZN:

ESSERE SEMPRE PRONTI – «Sicuramente non è facile farsi trovare pronti, ma ogni squadra ha bisogno che i singoli diano il loro meglio. Il nostro mister è molto bravo in questo, il nostro obiettivo e non far rimpiangere i titolari. Siamo concentrati sulla partita».

