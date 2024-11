Il difensore rossonero torna tra i disponibili ed è fortemente indiziato per partite titolare sabato contro la Juventus. Il suo apporto stagionale è lampante se analizziamo i numeri.

In vista del cruciale scontro di sabato alle 18 tra Milan e Juventus, che si prospetta carico di tensione ed aspettative, a rendere piú sereno l’ambiente in casa rossonera giunge una notizia che farà sorridere i tifosi e lo staff tecnico: la piena disponibilità di Matteo Gabbia.

Un recupero che non solo rafforza statisticamente, come vedremo, la difesa milanista ma aggiunge una nuova dimensione tattica al gioco della squadra allenata da Paulo Fonseca.

Il ritorno in campo di Matteo Gabbia

Il difensore centrale italiano e milanista, classe 1999, rappresenta ormai una pedina fondamentale nell’organico rossonero. Dopo un periodo di assenza dai campi iniziato il 22 ottobre, a causa di un fastidio al polpaccio riscontrato durante la sfida di Champions League contro il Bruges, Gabbia è pronto a vestire nuovamente la maglia rossonera come titolare nel match contro la Juventus. La sua assenza si è fatta sentire: Gabbia ha dovuto saltare sia gli impegni con la nazionale che partite chiave di campionato e Champions League.

Impatto difensivo e numeri

Il ritorno di Gabbia non solo rasserena l’ambiente ma promette di migliorare sensibilmente la solidità difensiva della squadra. Le statistiche parlano chiaro: con il difensore in campo, il Milan ha subito solamente 3 gol nelle 4 partite da lui disputate, dimostrando una chiara differenza in termini di rendimento difensivo rispetto alle gare giocate in sua assenza, dove la squadra ha incassato ben 11 reti in 7 incontri gettando al vento punti preziosi. Le sue prestazioni non solo rafforzano la difesa ma si riflettono positivamente sull’intero rendimento della squadra, evidenziando come la sua presenza sia cruciale per il Milan.

Matteo Gabbia

Situazione infortunati

Al di là del recupero di Gabbia, l’allenatore Paulo Fonseca può sorridere per avere a disposizione quasi tutta la rosa, ad eccezione degli infortunati di lungo corso come Alessandro Florenzi, Ismaël Bennacer, e Luka Jović. Questa situazione permette una preparazione più serena alla sfida contro la Juventus, dando al tecnico diverse opzioni sia in termini di tattiche che di scelte di formazione a partire dalle solide fondamenta della difesa che il rientro di Matteo Gabbia contribuirá a cementare già da sabato.

Leggi l’articolo completo Milan, Gabbia ti svolta la vita. Come cambiano i numeri in vista di Milan-Juventus, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG