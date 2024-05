I rossoneri nel clima mesto di San Siro, oggi un po’ “meno amico”, si preparano ad affrontare il Grifone; Pioli e Gilardino hanno scelto le formazioni.

Il Milan è già qualificato alla Champions League della prossima stagione mentre il Genoa ha già conquistato la salvezza e sta progettando la prossima stagione con Gilardino. Ai rossoneri restano alcuni mini-obiettivi come il blindare il secondo posto in classifica mentre i liguri vorranno ben figurare in uno stadio prestigioso. Pioli non ha a disposizione gli infortunati Maignan e Loftus-Cheek mentre Calabria sconta il secondo ed ultimo turno di squalifica per i fatti del derby. In porta gioca Sportiello mentre in difesa Gabbia e non Thiaw affianca Tomori; nonostante l’assenza dell’inglese il modulo non cambia e quindi Pulisic si accentra per lasciare posto a Chukwueze sulla destra. A centrocampo Adli parte dalla panchina mantre è confermato Giroud in avanti ma Jovic è in cerca di minutaggio così come Okafor. Il Genoa perde il suo uomo più rappresentativo: Gudmundsson ha avuto la febbre in settimana e non ha recuperato neanche per la panchina; ecco le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud. A disp. Nava, Torriani, Adli, Okafor, Kalulu, Thiaw, Caldara, Pobega, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi, Sia. All. Stefano Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. A disp. Leali, Sommariva, Bohinen, Strootman, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Papadopoulos, Haps. All. Alberto Gilardino.

