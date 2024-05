Sono diverse le squadre di vertice italiane ed estere che ancora non hanno scelto l’allenatore con cui iniziare un nuovo progetto nella prossima stagione.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della situazione relativa al futuro di Antonio Conte al canale Twitch di SOS Fanta. “Antonio Conte la sua apertura al progetto Napoli l’ha data da tempo. Conte è in una fase molto aperta, che non significa offrirsi. È stato scritto che Conte si è offerto al Chelsea. Conte non si è offerto a nessuno e non ha bisogno di offrirsi a nessuno e men che meno al Chelsea. Il Chelsea ha tanti giocatori giovani, se guardate all’età media è una fra le più basse in Europa e sappiamo che Antonio Conte gradisce avere progetti con squadre più pronte per vincere. Tra Conte e il Chelsea ad oggi non ci sono nemmeno le basi per offrirsi”.

Geoffrey Moncada

I legami col Milan

Nessun contatto col Milan c’è stato secondo il giornalista: i rossoneri valutano altri profili. “Il Milan sta facendo le sue valutazioni sull’allenatore. Sappiamo che c’è stato questo discorso molto avanzato con Julen Lopetegui. Discorso durato mesi, non giorni o per settimane poi chiaramente vista anche la posizione dei tifosi e di tutto l’ambiente Milan si è deciso di accantonare questa ipotesi. Vedremo poi al termine di questa vicenda che tipo di posizione prenderà lo stesso Lopetegui. Lopetegui nel frattempo ha ripreso i contatti con il West Ham dopo che per settimane aveva messo in standby i contatti con il West Ham aspettando il Milan. Il Milan è in una fase di valutazione, vedremo quelli che saranno i candidati. A noi oggi non risultano contatti con Conte o situazioni concrete. Oggi la situazione è questa. Il Milan sta valutando altre opportunità, sicuramente una interessante può essere Paulo Fonseca che in questo momento è uno dei tecnici in generale più apprezzati in Europa. Ma ad oggi il Milan non ha scelto il suo allenatore ma non sarà Lopetegui. Mark Van Bommel lascia il Royal Antwerp ma ad oggi con il Milan non c’è nulla di avanzato“.

