L’attaccante Alessio Viola in passato è stato allenato da De Zerbi e quindi ne conosce pregi e difetti.

MilanNews ha intervistato Alessio Viola che ha parlato del possibile prossimo allenatore del Milan e di Stefano Pioli. “Credo che il ciclo di Pioli non penso sia finito, però è chiaro che in una società come il Milan si guardi attorno per trovare dei profili che possano migliorare il percorso dei rossoneri. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, un grandissimo percorso. Dopo 5 anni credo che il Milan voglia alzare ulteriormente l’asticella e tornare ad essere il Milan degli anni ‘90”.

Su Lopetegui

“Non posso dare un giudizio su Lopetegui, perché a parte la fama non conosco le metodologie dell’allenatore. Sicuramente conosco quelle di De Zerbi e chiaramente, dal mio punto di vista, tra Lopetegui e Pioli terrei Pioli. Non credo che il Milan facesse il salto di qualità con lo spagnolo, con tutto il rispetto per l’allenatore e la persona che è. Invece farei una riflessione più approfondita per De Zerbi perché lo conosco e sono sicuro che sarebbe il profilo più adatto per allenare il Milan”.

Roberto De Zerbi

Come potrebbe essere il Milan di De Zerbi

“Chiaramente il Milan è ricco di campioni. Dovrà andare a puntellare la strada per avere, diciamo, una rosa con delle qualità che lui predilige. Sicuramente punterà su Maignan, che potrebbe costruire dal basso come lui piace. Secondo me un altro giocatore che potrebbe dargli tanto, per come gestisce lui le cose, è Pulisic. È vero che sta facendo bene al Milan, ma penso che questo calciatore abbia delle qualità ancora inespresse. Non mi meraviglierei, qualora dovesse puntare De Zerbi, proverebbe a portare dietro De Ketelaere e probabilmente acquisterebbe Zirkzee a tutti i costi”.

L’articolo Viola: “Pioli ha fatto un grandissimo percorso, ecco come sarebbe il Milan di De Zerbi, migliorerebbe Pulisic” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG