Sono queste le parole a Le10Sport, dell’attaccante del Milan, Giroud, ecco cosa dice sulla nazionale francese.

Ecco le parole della forte punta del Milan, Olivier Giroud che parla in una intervista a Le10Sport dell’attesa delle convocazioni per il mondiale: “La lista che uscirà mercoledì prossimo? Vedremo, vedremo… Ci sono ancora delle scadenze col mio club prima di quel giorno. Poi vedremo, ma non sono io a decidere. Nelle ultime settimane ho fatto bene ed è ottimo anche dal punto di vista della fiducia. Quella di ieri è stata una partita importante ed è bello essere presente in certi incontri.“

Ad Amazon Prime Video, l’ex rossonero Clarence Seedorf parla così del Milan dopo la qualificazione in Champions League: “E’ un traguardo importante, frutto di un progetto partito qualche anno fa. Sono felice per tutti i milanisti. Mi sono piaciute tanto le parole di Maldini e Pioli dopo la partita. Il Milan è tornato il Milan, anche nelle parole perchè credono veramente di poter andare avanti. Per vincere qualcosa devi puntare in alto.“

