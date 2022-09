Olivier Giroud è l’insostituibile per lo scacchiere di Pioli, da dicembre non salta una partita e lui lo ripaga con i gol

36 anni e non sentirli, Giroud a Empoli toccherà la decima partita da titolare in stagione e il suo rendimento è il migliore degli ultimi anni. Al Milan o in Nazionale poco importa il timbro lo lascia sempre. Instancabile per certi versi è l’imprescindibile di Pioli nel Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

