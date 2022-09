Olivier Giroud, attaccante del Milan, parla così a DAZN dopo il derby vinto contro l’Inter ecco le parole del giocatore francese.

Sono queste a DAZN, le parole di Oliver Giroud che parla dopo il derby che ha visto vincitore il suo Milan anche con un suo gol contro l’Inter: “Sul 3-1 dovevamo chiudere la partita, alla fine Dzeko ha fatto il 3-2 ma abbiamo fatto bene alla fine con una grande partita dei nostri difensori. Tutti insieme abbiamo lavorato tanto per non lasciare troppi spazi tra le linee. Oggi avevamo la squadra compatta senza lasciare spazi“.



Sul mercato per quanto riguarda Leao e Florenzi: “Non ero preoccupato per lui, io sapevo che lui sarebbe rimasto qua. La maglietta è per Florenzi, che si è fatto male. Credo che torni dopo il Mondiale, un grande abbraccio a te frate“.

