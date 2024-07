I rossoneri hanno dato il via da pochi giorni alla nuova era: l’allenatore portoghese è stato molto deciso a parole, saprà confermare tutto sul campo?

La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sulle prime apparizioni pubbliche e sui campi di Milanello per analizzare il modo di lavorare di Paulo Fonseca. Descritto come pacato ma deciso, il lusitano intende ridare lustro e vittorie a una squadra dalla storia gloriosa, ma ultimamente in affanno.

La priorità

La difesa è il primo tassello su cui Fonseca intende lavorare nonostante la sua nota propensione per un gioco offensivo. Il neo tecnico rossonero mira a migliorare un reparto difensivo che nell’ultima stagione ha rappresentato il punto debole della squadra, con svarioni e errori che hanno concesso agli avversari goal facili. L’allenatore portoghese in conferenza stampa ha ammesso di credere nelle caratteristiche dei singoli attualmente nell’organico del Milan e questo già è un ottimo punto di partenza: si lavorerà sul limitare le distrazioni e magari sul fare in modo che anche il resto della squadra aiuti in fase difensiva. Secondo la rosea il lusitano intende alzare il baricentro della squadra per difendere più lontano dalla propria porta.

Paulo Fonseca

La fase di manovra

Passando all’attacco, Fonseca vorrebbe proporre un Milan che domina il gioco, coerente con la tradizione “offensiva” del club. La sua visione include un’aggressività e una reattività tale da non lasciare spazio di manovra agli avversari, sfruttando i terzini e i trequartisti in un 4-2-3-1 dinamico che riduca gli spazi e aumenti le opportunità offensive.

Affermazioni forti

Nelle sue prime dichiarazioni, Fonseca non si nasconde dietro a un linguaggio misurato o generico, ma espone con chiarezza le sue ambizioni, mettendoci la faccia. Ha l’obiettivo che il Milan non solo competa ma brilli, conscio delle attese che gravano sulle sue spalle e desideroso di rendere orgogliosi i tifosi.

Il problema infortuni

Infine, un nodo critico affrontato è quello relativo alla gestione degli infortuni, un problema che ha pesantemente condizionato l’ultima stagione. Come ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic, in collaborazione con Milan Lab, Fonseca ed il suo staff intendono far registrare un netto miglioramento su questo fronte.

