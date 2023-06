Il Milan ha fatto gli auguri oggi sui propri social a Paolo Maldini, scatenando la reazione dei tifosi e di Christian Vieri, che si è limitato a ridere

Il compleanno delle leggende del club è una tappa fissa per i social media manager delle squadre. Nell’occasione del compleanno di Maldini, il Milan ha fatto un post di auguri per il leggendario difensore e capitano, fresco di licenziamento dal ruolo di direttore tecnico. Non sono mancate ovviamente le reazioni dei tifosi e addetti ai lavori.

Tra questi ultimi anche Bobo Vieri. L’ex attaccante azzurro e anche del Milan con appena 8 presenze, ha risposto con un commento formato solo da emoji della risata.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG