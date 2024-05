Viktor Gyokeres, interrogato sul proprio futuro, non ha escluso l’addio allo Sporting Lisbona. Sull’attaccante si registra l’interesse del Milan.

Il Milan nel prossimo mercato dovrà realizzare l’acquisto di un attaccante importante. La partenza di Giroud e l’ambizione di essere competitivi in Italia e in Europa obbliga il Club a muoversi con decisione sul mercato. Tra i nomi circolati in tal senso c’è anche quello di Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona. Del suo futuro ne ha parlato lui stesso nelle ultime ore, lasciando aperta più di una porta ad un addio al termine della stagione.

Viktor Gyokeres

Gyokeres apre al Milan?

Lo svedese Viktor Gyokeres piace al Milan, e nemmeno poco. Lo svedese ha rapito l’attenzione in quel di Via Aldo Rossi che, nella prossima estate, dovranno centrare un grande colpo in attacco. La punta dello Sporting Lisbona non di disdegnerebbe l’idea di approdare nel club in cui ha militato Ibra, suo connazionale, prima come calciatore e ora in veste di dirigente. Sul proprio futuro Gyokeres ha affermato: “Vediamo cosa succederà, abbiamo ancora delle partite in questa stagione. È difficile prevedere il futuro“. Parole che lasciano aperto molti spiragli, il Milan è alla finestra.

Il “cannibale” è l’attaccante giusto?

Il profilo è certamente altisonante, di rilievo e di spicco. Il suo curriculum parla chiaro, totalmente in suo favore. Lo svedese è l’attuale capocannoniere del campionato portoghese, con 27 reti all’attivo Con la maglia dello Sporting Lisbona ha segnato 41 gol in stagione in 47 partite, riuscendo a mettere a referto anche 15 assist. Gyokeres, passando alle noti dolenti, ha una clausola di 100 milioni. Questa cifra però, da quanto trapela, sarebbe molto flessibile e trattabile.

