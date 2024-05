Il Milan avrebbe sondato anche Maurizio Sarri per affidargli la panchina rossonera. Il nome però non convince pienamente.

Il casting relativo al nuovo tecnico rossonero è più vivo e in fermento che mai. In quel di Via Aldo Rossi si studiano profili e curriculum, in cerca del candidato ideale dal quale ripartire. Quasi tutti nomi stranieri sulla scrivanie di casa Milan ma, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il nome di un italiano tra gli allenatori sondati o quantomeno valutati.

Maurizio Sarri

L’idea Sarri

La rosea riporta che la dirigenza rossonera avrebbe sondato anche Maurizio Sarri, allenatore dimissionario della Lazio. Il tecnico toscano ha sciorinato ai tempi di Napoli un calcio brillante e qualitativo, al punto da scomodare illustri paragoni con il Profeta di Fusignano, Arrigo Sacchi. Il suo nome, in passato, fu già accostato al Milan ai tempi di Galliani amministratore delegato. Non se ne fece più nulla e, nelle ultime settimane, sembra essere tornato di attualità in casa Milan.

Sarri non convince

La Gazzetta dello Sport riporta che, nonostante il sondaggio effettuato per Maurizio Sarri, il profilo non ha strappato pieni consensi. Ecco che il rebus allenatore si articola sempre di più. Al momento in pole ci sarebbe Conceicao e poco dietro di lui Fonseca. Per Thiago Motta si segnalano dei timidi ammiccamenti ma il vantaggio della Juventus sull’allenatore sembra smorzare sul nascere ogni velleità. Roberto Martínez (Commissario Tecnico Portogallo), e Mark van Bommel rappresentano ormai nomi non più di moda in casa Milan, seppur trattati e quantomeno valutati.

L’articolo Milan, sondaggio per Sarri: il punto sul casting rossonero per la panchina proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG