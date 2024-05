Sergio Conceicao è un serio candidato alla panchina del Milan. Il mister portoghese a breve parlerà del suo futuro con il presidente del Porto.

Il Milan ha bisogno di trovare una nuova guida tecnica, dalla quale e con cui ripartire. La contestazione di ieri a San Siro e il clima surreale composto da gelo e silenzio deve sparire, perché questo accada occorrono fatti e intenzioni concrete. La scelta del nuovo mister è senza dubbio il primo tassello del puzzle che, progressivamente, dovrà essere surrogato da altre mosse propedeutiche al voler vincere. Sergio Conceicao – scrive La Gazzetta dello Sport – rappresenta un profilo molto caldo e a breve potrebbero esserci novità molto importanti a riguardo.

Sergio Conceicao

La rosa dei candidati

I candidati alla panchina del Milan non mancano, così come i profili attenzionati in quel di Via Aldo Rossi. Nonostante la volontà popolare propenda nettamente a favore di Antonio Conte, il suo nome appare sempre più lontano dal Milanello. Complicata invece – scrive la rosea – la pista che porta a Thiago Motta che, da quanto trapela, sarebbe davvero a un passo dalla Juventus. La lista dei candidati si riduce così essenzialmente a due nomi, almeno per il momento: Fonseca e Conceicao.

La mossa di di Conceicao

Sergio Conceicao ha un contratto ancora in essere con il Porto con scadenza 30 giugno 2028, stipulato con il presidente Jorge Pinto da Costa. Le cose ora sono cambiate, a presiedere il Club c’è André Villas-Boas. Conceicao avrebbe in programma, proprio con lui, nel prossimo futuro un incontro per parlare di futuro. Il tecnico portoghese avrebbe infatti una clausola che gli consentirebbe di liberarsi e poter così dire sì alla corte del Milan.

