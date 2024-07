Il Milan potrebbe chiudere un doppio affare con il Tottenham. Oltre a Emerson Royal, anche Hojbjerg è nel mirino rossonero.

Il mercato del Milan non sarà incentrato solo sul nuovo 9, anzi. Molte delle energie e delle risorse societarie saranno riversate anche sul centrocampo, reparto in cui Fonseca avrà necessità di energie e risorse per attuare al meglio il proprio piano tattico. Negli ultimi giorni il nome di Fofana è quello dato più vicino al Milan, in uscita dal Monaco e con il contratto in scadenza nel 2025. Gianluigi Longari ha però svelato, nel suo editoriale per Sportitalia, che le mire rossonere potrebbe focalizzarsi anche su un altro giocatore, attualmente in Premier.

Si riapre la pista Hojbjer, ma a una condizione

L’esperto di mercato Gianluigi Longari ha approfondito il tema mercato in casa rossonera, evidenziando quali siano le manovre del Club di Via Aldo Rossi per rinforzare il centrocampo di Fonseca. Ha ricordato che “a inizio maggio segnalavamo come fosse stata proposta ai rossoneri anche la possibilità di arrivare ad Hojbjerg. Il danese non è intoccabile per il Tottenham, ma il prezzo del suo cartellino resta al momento elevato“. Condizione che aveva raffreddato l’interesse del Milan ma – aggiunge Longari – “qualora gli Spurs dovessero portare a termine qualche colpo in entrata il discorso con il Milan potrebbe essere ripristinato, del resto le sue qualità non sono da mettere in discussione”.

Youssouf Fofana

Fofana: l’uomo giusto al prezzo perfetto

Il grande colpo del Milan per la mediana dovrebbe essere, a meno di clamorosi sviluppi inattesi di mercato, Fofana del Monaco. Il francese infatti – scrive Longari – “ha una situazione contrattuale che lo rende attaccabile ad un prezzo non proibitivo, oltre a possedere le caratteristiche giuste per dare sostanza al reparto che Fonseca andrà a ridisegnare attraverso il suo credo tattico”.

