Zlatan Ibrahimovic, parlando di mercato, ha svelato i piani della società relativi alla nuova punta del Milan facendo una promessa ai tifosi.

La stagione del Milan ha avuto ufficialmente il suo avvio. La conferenza stampa di Paulo Fonseca, con al seguito Moncada, Furlani e Ibrahimovic, segna il primo passo ufficiale del nuovo corso rossonero. Le domanda sono state tante, i temi sul tavolo erano diversi e spaziavano da quelli strettamente di natura tattica, a quelli di mercato e non solo. Tra le domande rivolte allo svedese una verteva sul tema attaccante, attorno al quale radio mercato nelle ultime settimane ha diffuso innumerevoli indiscrezioni e supposizioni in merito alle volontà della proprietà.

Il Milan ha in mente chi vuole

L’accusa rivolta da tifosi anche da alcuni addetti ai lavori al Milan era la mancanza di idea di azione, di programmazione in chiave mercato. Ibrahimovic ha voluto fugare ogni dubbio, stroncando sul nascere ogni polemica o ricostruzione artificiosa e figlia del pregiudizio affermando di avere “uno in mente che vogliamo e puntiamo, speriamo entri il più velocemente possibile “. Puntualizzazione doverosa, unita al fatto che il Milan non ha bisogno di affrettarsi sul mercato. Lo svedese ha infatti rimarcato che “il mercato è lungo. Stiamo studiando e parlando. I nuovi acquisti arrivano, garantisco. Stiamo parlando e discutendo”.

Zlatan Ibrahimovic

Su Zirkzee…

Domanda inevitabile della giornata non poteva che essere su Zirkzee. L’olandese è stato accostato al Milan per settimane, al punto che la trattativa a un certo punto appariva prossima alla chiusura. Ibrahimovic, a precisa domanda, ha risposto che di non essere deluso del suo mancato arrivo, aggiungendo che “c’è il procuratore che risolve e chi crea i problemi. In questo caso non è uno né l’altro. Le voci non erano vere”.

