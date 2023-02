Sono queste le parole di Zlatan Ibrahimovic, ecco cosa dice il giocatore svedese del Milan in pieno recupero dall’infortunio.

Ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese del Milan parla a Sportmediaset del suo recupero: “Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi 7/8 mesi. Ho perso tempo. C’è da recuperare il tempo perduto, appunto. Squadra in crisi? Non sono preoccupato, sono momenti normali all’interno di un campionato, Ora dobbiamo parlare poco e dimostrare in campo il nostro valore. È normale, perché se non ti criticano non sei al top. A me criticano da 25 anni perché sono il numero 1, sono abituato. È come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi con il fuoco ti bruci. Mi sento ancora Dio? Certo, non cambia niente.”

Conclude così: “Sto bene, sto molto bene! Sono rientrato in gruppo e mi sento libero, libero in campo e fuori. Significa che sto bene. In questo periodo ho fatto di tutto per aiutare mister, staff e club da fuori. Ho avuto pazienza perché dovevo rientrare al top, il recupero sta andando tutto secondo i piani.”

