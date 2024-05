Per l’attacco il Milan monitora Kevin Denkey, profilo gradito a Moncada. Ricorda Osimhen e ha vinto la classifica marcatori in Belgio.

Il Milan si muove, sempre più intensamente, alla ricerca di un attaccante importante capace di garantirgli il salto di qualità. I nomi sul banco non mancano, anzi. La squadra mercato rossonera però lavora su più fronti, su tutti Zirkzee e Sesko ma non solo. La notizia di oggi riguardante l’arrivo a Milano degli agenti dello sloveno, ha suscitato molto clamore mediatico dando lo spunto ad immaginare che, in queste ore, ci possa essere un incontro tra gli agenti di Sesko e il Milan per discutere di futuro. Nelle ultime ore però, spunta un nuovo nome. Ha 23 anni ed è togolese, ma ha già impressionato tutti in Belgio.

Zlatan Ibrahimovic

Kevin Denkey il nuovo Osimhen

Il profilo è uno di quelli che piace a Moncada, poco reclamizzato – almeno per ora – ma dalle qualità vivide. Calciomercato.com riferisce che il Milan starebbe monitorando l’attaccante togolese del Cercle Bruges Kevin Denkey. Il classe 2000 ha collezionato numeri importanti, in stagione infatti ha messo a segno ben 27 gol e 2 assist in 36 presenze stagionali. Numeri che lo fanno entrare di diritto nella rosa dei papabili obiettivi rossoneri per l’attacco. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, prezzo che però potrebbe salire ulteriormente.

Il profilo

Kevin Denkey è senza dubbio un profilo molto interessante. Parliamo infatti di un giocatore di piede destro naturale, dotato di un repertorio completo e sospinto da un’ottima tecnica alimentata da una notevole potenza fisica. Volendo fare un paragone è un ibrido tra Osimhen e Thuram. Unisce la tipica potenza dei centravanti africani a una tecnica a volte sorprendente. Giocatore che brilla particolarmente per fame e voglia di vincere e, aspetto che con guasta soprattutto per approdare in una piazza come quella di Milan, ha una personalità brillante.

