I nerazzurri continuano a trattare il prolungamento del contratto del capitano che scade nel 2026.

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio delle trattative riguardanti il rinnovo di Lautaro Martinez e del futuro di Valentin Carboni. “Lautaro? Ti dico quello che mi ha detto Ausilio, nessun tipo di apprensione con Lautaro per forza di cose. C’è una trattativa in corso perché da una parte c’è chi chiede una cifra importante, dall’altra parte c’è chi prova a trovare la quadra giusta per non sforare un limite che non si può sforare”.

Valentin Carboni

Gli scenari

“Non si arriverà mai a dare 10 milioni di euro all’anno a Lautaro perché questa cosa l’Inter non la vuole fare e non la può fare. Se è vero che da una parte c’è una richiesta da 10 e dall’altra 8, io credo che piano piano si arriverà a questa cosa. La cosa che mi è stata detta chiaramente è che, magari non saranno 9 e 9 e mezzo, la certezza è che non hanno nessun genere di ansia in questo momento e pensano di trovare un accordo”.

Fattori che fanno ben sperare

“Camano e Ausilio si conoscono da 30 anni e la stessa cosa si può dire di Barella perché con Beltrami si conoscono da 30 anni e quindi pensano di trovare una soluzione”.

Il futuro di Carboni

“Secondo me fa ancora un giro di prestito e per quanto riguarda gli altri è un po’ troppo presto perché prima devono parlare con Inzaghi. Tra l’altro per il rinnovo del mister mi è stato detto che è una formalità”.

