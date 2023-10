Il 20 ottobre sarà una giornata speciale per tutti i tifosi del Milan. Nello store della sede rossonera ci sarà un Meet & Greet unico

Data da segnare in rosso. Il 20 ottobre sarà una giornata speciale per tutti i tifosi del Milan. Nello store della sede rossonera ci sarà un Meet & Greet unico:

ci saranno Luka Romero e Tommaso Pobega per la Prima Squadra Maschile, Kosovare Asllani per la Femminile e Kevin Zeroli per la Primavera. I giocatori e le giocatrici saranno a disposizione per scattare una foto e firmare i prodotti ufficiali AC Milan. Il numero di ingressi sarà limitato alle prime 50 persone che si presenteranno dalle 10.00 allo Store di via Aldo Rossi 8, con la possibilità di acquistare il giorno stesso maglie e accessori vari.

