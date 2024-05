La ferma opposizione dei tifosi del Milan a Lopetegui fa letteralmente il giro del mondo. Forbes paragona il tecnico spagnolo a Kakà.

I tifosi del Milan, nel corso della storia calcistica, hanno spesso scritto pagine memorabili di attaccamento ai colori dimostrando un amore senza fine e confine. Basti pensare ai 90000 tifosi rossoneri partiti per Barcellona per la finale di Champions League contro la Steaua Bucarest del 24 maggio 1989. Oggi a fare il giro del mondo, arrivando fino negli USA, è stato il “no” alzato a gran voce dal popolo di fede milanista al possibile arrivo in panchina di Lopetegui. A parlane è stata Forbes, nota rivista americana, paragonando addirittura il tecnico spagnolo accostato al Milan ad una grande stella rossonera del passato: Kakà.

Kaka

Lopetegui come Kakà?

Ovviamente il confronto può apparire forzato, al limite del “blasfemo”. Lopetegui e Kakà sono difficilmente paragonabili eppure Forbes, con geniale fantasia e memoria, ha trovato un suggestivo punto di contatto tra i due. Sul tecnico spagnolo si è evidenziata infatti una netta e forte levata di scudi del popolo rossonero, contrario al suo arrivo. Situazione non diversa accaduta al grande ex numero 22 rossonero Kakà. La nota rivista americana ricorda infatti che nel 2009 il fantasista brasiliano aveva ricevuto una ricca, sontuosa direi, offerta dal nuovo Manchester City degli sceicchi. Al tempo ci fu una simile mossa di piazza contraria al suo addio al Milan, tanto che poi il trasferimento saltò. Questo almeno momentaneamente, in quanto appena un anno dopo il brasiliano si trasferì al Real Madrid.

Cardinale ha ascoltato la piazza

Non è dato sapere se davvero la società rossonera con in testa Cardinale abbia dato davvero seguito alla protesta dei tifosi per Lopetegui, annullando così ogni trattativa in tal senso. Ciò che appare evidente però è l’importanza di scegliere bene chi sarà la guida tecnica dopo Pioli, sarà fondamentale infatti remare tutti nella stessa direzione per iniziare un nuovo ciclo vincente.

