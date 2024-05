Roberto Martinez, accostato al Milan per prendere il posto di Pioli, avrebbe declinato l’opportunità preferendo la nazionale portoghese.

Il Milan continua il proprio casting per la panchina, non senza delle difficoltà. Difficoltà che arrivano da ogni parte e che complicano e non poco i piani societari. Il nome di Lopetegui, prima scelta in quel di Via Aldo Rossi, si è infranto sul muro alzato dai tifosi in rivolta. Le candidatura di Domenico Tedesco, così come documentato ieri, si è sgonfiata sul nascere in seguito alla sua volontà di continuare con la nazionale belga. Nelle ultime ore è circolato il nome di un altro Commissario Tecnico: Roberto Martinez, attuale allenatore della selezione portoghese. Proprio in merito al suo futuro e al possibile interesse del Milan, giungono importanti novità dai colleghi lusitani di ‘O Jogo’.

Furlani Milan

Martinez ha detto no

Il noto quotidiano ‘O Jogo’, nell’edizione in edicola questa mattina, ha parlato del futuro dell’attuale Commissario Tecnico del Portogallo Roberto Martinez. Il suo nome era stato infatti accostato al Milan nelle ultime ore, come possibile nuovo proprietario della panchina rossonera al posto di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato dai colleghi, il tecnico sarebbe stato informato dell’interessamento del Club rossonero, interessamento che però non avrebbe scaldato l’immaginario del ct. Martinez infatti avrebbe espresso la chiara e precisa volontà di concentrare ogni propria attenzione ed energia alla Nazionale lusitana, dimostrando così di non essere interessato alla panchina rossonera.

La mossa del Milan

Il Milan, da canto suo, non può attendere e rimandare la scelta del nuovo tecnico. E’ importante più che mai avere fin da subito l’allenatore a disposizione con cui concertare il prossimo mercato, così da esaudire in tempi brevi le richieste per iniziare al meglio la nuova stagione.

L’articolo Panchina Milan, sfuma Roberto Martinez: priorità alla nazionale portoghese proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG