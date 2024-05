Roberto De Zerbi ha risposto in merito alle voci di mercato che lo vorrebbero al Milan, al posto di Stefano Pioli.

Il Milan avrebbe messo anche il nome di Roberto De Zerbi tra i candidati alla panchina rossonera. Il profilo piace e non poco, sia per la sua abilità di lavorare con i giovani, sia per il gioco espresso coniugato ai buoni risultati ottenuti dal Brighton in Premier League. De Zerbi è inoltre un cuore rossonero, dettaglio che potrebbe accendere la piazza dopo aver osteggiato senza mezzi termini il possibile arrivo in panchina di Lopetegui. In merito a queste voci ha risposto lo stesso allenatore del Brighton lasciando aperta ogni possibilità per il futuro.

Roberto De Zerbi

La volontà di De Zerbi

Roberto De Zerbi, rispondendo alle domande dei giornalisti inglesi, non ha nascosto le proprie volontà e ambizioni per il proprio futuro. Il tecnico italiano ha infatti sottolineato che: “Non sto lavorando per la carriera, ma per svegliarmi felice la mattina. E se sarò felice in futuro a Brighton, non ci sarà una squadra che potrà portarmi via se io non voglio”. Ha però aggiunto che: “Se io non sono felice la mattina, se non sento la motivazione di lavorare come la scorsa stagione e anche questa in corso, questo può cambiare. Perché non sarei in grado in dare il meglio di me. Se ci riesco posso spingere i giocatori a fare lo stesso, altrimenti è difficile. Non posso cambiare faccia, se non sento qualcosa di forte, che va oltre il lavoro, diventa dura”.

De Zerbi è più di un’idea per il Milan

Il Milan riflette, studia il da farsi. Il profilo piace e non poco: tecnico giovane ma già con una discreta esperienza, abile con i giovani e dal gioco spumeggiante. La piazza inoltre, pur preferendo Antonio Conte, lo accoglierebbe bene a differenza di Lopetegui e si potrebbe dare davvero inizio a un nuovo ciclo.

