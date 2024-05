L’estremo difensore brasiliano è il primo obiettivo dei nerazzurri in vista della prossima stagione: i dirigenti studiano la fattibilità del colpo.

L’Inter non si culla sugli allori dello Scudetto appena vinto e, sebbene la festa sia destinata a continuare ancora per settimane, Marotta e Ausilio programmano la campagna acquisti in vista della prossima stagione.

La priorità

L’organico della squadra nerazzurra è molto vario ed abbastanza completo anche se qualche piccola lacuna c’è: una di queste riguarda il secondo portiere. L’Inter vuole capire già nelle prossime settimane se è possibile prelevare Bento Krepski dall’Athletico Paranaense per farne il portiere del futuro. I nerazzurri lo seguono da almeno una stagione e già dall’anno scorso hanno il gradimento del giocatore.

Emil Audero

La trattativa

Il club brasiliano non si opporrebbe più di tanto ai desideri dell’estremo difensore tanto è vero che nessuno più si sogna di chiedere l’ammontare della clausola rescissoria presente nel suo contratto (60 milioni). Il costo è sui 20 milioni e secondo Tuttosport l’Inter punta ad ottenere una cifra simile mediante le cessioni di Oristanio, Satriano, Zanotti e Vanheusden alle squadre in cui stanno giocando in prestito, ovvero rispettivamente Cagliari, Brest, San Gallo (in Svizzera) e Standard Liegi (in Belgio). Su Bento ci sono anche alcune squadre della Premier ma l’Inter potrebbe anticiparle; in caso contrario c’è sempre la possibilità che venga riscattato Audero dalla Sampdoria per 7 milioni di euro.

L’articolo Bento vuole l’Inter: ecco come i nerazzurri puntano a racimolare i soldi necessari per finanziare l’operazione proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG