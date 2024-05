Thiago Motta è stato recentemente accostato alla panchina del Milan. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato il suo futuro.

Il Milan ha lungamente monitorato il profilo di Thiago Motta come possibile successore di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus di Giuntoli, dove prenderebbe il posto di Massimiliano Allegri. Nelle ultime ora però il Milan sembrerebbe abbia fatto un timido tentativo per strapparlo ai bianconeri. Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha svelato il futuro del tecnico dei felsinei.

Thiago Motta

Thiago Motta a un passo dalla Juventus

Alfredo Pedullà, parlando del futuro della panchina del Milan e dell’interessamento rossonero per Thiago Motta, ha svelato alcuni retroscena decisamente rilevanti. L’esperto di mercato ha dichiarato che “la Juve da gennaio ha deciso di cambiare guida tecnica al termine della stagione. In tal senso ha deciso di puntare su Thiago Motta. Non ci sono margini per il rinnovo del contratto tra Thiago Motta e il Bologna, lo confermo malgrado le voci degli ultimi giorni e malgrado il Bologna sia speranzoso che accada. Ma non ci sono margini di manovra. Così come non ci sono margini di manovra che lui possa finire al Milan“.

Thiago #Motta, la #Juve (da gennaio), la verità su #Milan e rinnovo #Bologna, passando per #Allegri: quattro punti da chiarire e ribadire in questo video pic.twitter.com/Jr9MOJCVAm — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 1, 2024

La mossa del Milan

Alfredo Pedullà ha aggiunto che “il Milan sa che, dopo averlo studiato a ottobre e novembre, su Motta oggi non ha margini di manovra“. Ha poi riassunto la situazione in merito al futuro dell’attuale tecnico del Bologna affermando che “dobbiamo soltanto aspettare i tempi tecnici: che la Juve si qualifichi in Champions League, che giochi la finale di Coppa Italia e che Motta termini il suo lavoro. Ma accadrà tutto quello che dovrà accadere“.

L’articolo Milan, Thiago Motta vicino? Pedullà: “Nessun margine, sarà della Juve” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG