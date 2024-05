Maurizio Sarri piace al Milan e nella lista dei candidati alla panchina rossonera ci sarebbe anche il suo nome.

La lista dei candidati alla panchina del Milan è sempre più folta. Settimane fa vi avevamo documentato di una clamorosa indiscrezione di mercato proveniente da Russia riguardante il possibile approdo al Milan di Maurizio Sarri. A distanza di tempo il nome dell’ex allenatore della Lazio torna di modo in orbita rossonera. A parlarne è Gianluigi Longari, giornalista sportivo su ‘SportItalia‘ che, facendo il punto sulla panchina del Milan, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato.

Maurizio Sarri

Sarri al Milan? Perché no…

L’idea di Sarri al Milan, paventata settimane fa dai colleghi russi, appariva come una vera e propria suggestione piuttosto che come qualcosa di realmente praticabile. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari però, l’idea Sarri in quel di Via Aldo Rossi potrebbe essere molto più di un’idea. Il giornalista ed esperto di mercato ha infatti affermato che “nella lista dei tecnici che il Milan sta considerando, senza che ci sia ancora stato un contatto tra lo staff dirigenziale rossonero e questo allenatore il suo staff, c’è anche Maurizio Sarri”. Ha proseguito affermando che “Sarri ha le caratteristiche tattiche giuste per valorizzare, secondo il Milan, le qualità della rosa a disposizione”. Ha concluso ribadendo però che “Sarri è un nome che al Milan non dispiace nelle valutazioni del club rossonero, ma, ribadiamo, al momento non c’è stato alcun contatto diretto. È un’indiscrezione che per ora si ferma al gradimento tecnico“.

La situazione su Fonseca e Lopetegui

Gianluigi Longari ha fatto un’ampia panoramica dei possibili nuovi allenatori del Milan. Tra questi figurano anche Fonseca e Lopetegui. Sul primo ha affermato che “non convince del tutto in casa Milan”, sul secondo invece che “è in stand-by a causa della rivolta popolare dei tifosi del Milan e delle considerazioni della proprietà su ciò che poteva scaturire da questa levata di scudi del popolo rossonero”.

L’articolo Panchina Milan, Sarri prende quota: “Ha le caratteristiche giuste per…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG