Zlatan Ibrahimovic irrompe nella contrattazione del rinnovo di contratto di Camarda con il Milan. Nonostante il gelo con Giuseppe Riso, filtra ottimismo.

Francesco Camarda e il Milan: una telenovela che sembra non finire mai. Come da prassi non mancano infatti colpi di scena, ripensamenti e cambi di scenari repentini. Il suo rinnovo, o meglio dire la sua firma sul primo contratto da professionista con il Milan, appariva una formalità, una logica conseguenza di un rapporto d’amore. Addirittura c’era chi contava i giorni perché ciò avvenisse, in concomitanza con il suo 16esimo compleanno: il 10 marzo. Le cose nel corso dei mesi però si sono un po’ complicate e oggi, così come riportato da ‘calciomercato.com’, ci sarebbero importanti novità dovute anche all’ingresso fragoroso di Ibrahimovic nella trattativa con il suo agente Giuseppe Riso.

Zlatan Ibrahimovic

Scossone Ibra

Si sa, quando arriva Ibrahimovic lo scossone è inevitabile. Secondo quanto riportato da i colleghi di ‘calciomercato.com’ infatti lo svedese avrebbe fatto il suo ingresso “prepotente” sulla trattativa di rinnovo tra il Club e l’agente di Camarda Giuseppe Riso. Ibra infatti non avrebbe gradito le richieste dell’entourage del giovane talento rossonero per rinnovare. Ciò avrebbe comportato aria tesa e rapporti azzerati tra lo svedese e il procuratore Giuseppe Riso.

Filtra ottimismo

Nonostante la scossa di terremoto dovuta dall’ingresso di Ibrahimovic, filtra ottimismo in merito al rinnovo di Francesco Camarda. A tal proposito‘calciomercato.com’ afferma che le parti potrebbero trovare una quadra, incontrandosi magari a metà strada. Le richieste del giovane talento rossonero verrebbero così accolte, così come quelle della società che non vorrebbe andare oltre il budget già prefissato.

