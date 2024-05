Thiago Motta ha avuto un lungo colloquio con Abate, prima del match della Primavera Bologna-Milan. Possibile indizio di mercato?

Thiago Motta, nonostante a detta di tutti sia molto vicino a sedere sulla panchina della Juventus, potrebbe essere ancora un obiettivo anche del Milan. Le incertezze del Club di Via Aldo Rossi in merito alla scelta del nuovo tecnico potrebbero condurre proprio all’allenatore del Bologna, provando magari a soffiarlo sul filo di lana ai bianconeri. Il fitto colloquio avvenuto oggi tra lui e Abate, in occasione della sfida tra il Bologna e il Milan Primavera, riapre clamorosamente ogni scenario di mercato.

Colloquio Abate-Thiago Motta, indizio di mercato?

Oggi alle ore 15:00, al ‘Centro Tecnico Niccolò Galli’ è iniziato il match tra le squadre Primavera di Bologna e Milan. L’evento è trasmesso da Sportitalia che godono dell’esclusiva delle partite del campionato Primavera. L’emittente televisiva ha pubblicato sul proprio profilo X il video relativo al fitto colloquio avvenuto tra Thiago Motta e Ignazio Abate – tecnico del Milan Primavera – prima del match. Considerando gli ultimi rumors di un possibile ritorno di fiamma dei dirigenti rossoneri per l’allenatore dei felsinei, il fatto prende inevitabilmente una consistenza maggiore.

Prima del fischio di inizio della sfida tra Bologna e Milan, in diretta ed in esclusiva su Sportitalia dalle ore 15:00, lunga conversazione tra i due ex compagni di Nazionale Thiago Motta, allenatore del Bologna, ed il tecnico della Primavera del Milan Ignazio Abate pic.twitter.com/8ovLYF5W5H — Sportitalia (@tvdellosport) May 1, 2024

Thiago Motta vero obiettivo del Milan?

Thiago Motta non è ancora da considerarsi un obiettivo fallito dal Milan. Nonostante le voci che lo affiancano alla Juventus il nome dell’allenatore del Bologna piace e non poco in quel di Via Aldo Rossi. La volontà del Milan, di Cardinale in prima persona, è restringere il nome dei candidati alla panchina rossonera, tra questi non è detto che non possa figurare anche quello di Thiago Motta.

