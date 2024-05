Il Corriere della Sera ha svelato le strategie del Milan nel prossimo mercato estivo. Non si escludono cessioni eccellenti.

Il mercato estivo è più vicino che mai. La stagione è ormai agli sgoccioli e in casa Milan si sta già iniziando a programmare il futuro. Quest’ultimo passerà senza dubbio dalla scelta del nuovo allenatore, poi si passerà invece al mercato giocatori. La volontà del Club è stata chiarito in più occasioni da Furlani ed è la seguente: “mercato mirato, qualità e non quantità”. Il Corriere della Sera, sulle proprie colonne, ha snocciolato i grandi temi relativi al prossimo mercato rossonero, in entrata ma soprattutto in uscita.

Mike Maignan

Tesoretto Milan

La volontà del Club – così come evidenziato da Il Corriere della Sera – è fare cassa attraverso la vendita di quei giocatori che non rientrano più nelle scelte programmatiche della società. Tra questi figurano Fodé Ballo-Touré, Marco Pellegrino, Luka Romero e Divock Origi. A questi si aggiungono anche Charles De Ketelaere e Daniel Maldini. Quest’ultimi, secondo quanto trapela, dovrebbero rispettivamente essere riscattati dall’Atalanta e dal Monza.

Big a rischio?

Nonostante il mercato degli esuberi potrebbe regalare al Milan diversi milioni di euro da poter poi riversare nel mercato in entrata, in casa Milan non è da escludere una cessione importante per rendere ancora più floride le casse del Club e avere poi maggiore forza d’acquisto. Il Corriere della Sera evidenzia infatti che l’unico certo di restare è Leao. Il futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez invece potrebbe incontrare le ambizioni del Bayern Monaco che, su entrambi, avrebbe messo gli occhi addosso. Il Milan, ovviamente, non è disposto a cederli a cifre basse, anzi, e nel frattempo sta portando le trattative per il loro rinnovo contrattuale. Dinanzi però a offerte irrinunciabili…

