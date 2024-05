Franco Ordine ha svelato alcuni importanti retroscena sul prossimo allenatore del Milan, rendendo note le strategie del Club.

Il casting in casa Milan per quanto riguarda il nuovo tecnico che prenderà il posto di Stefano Pioli è più aperto che mai. Circolano ancora molti nomi, suggestioni e tra conferme e smentite non è ancora raggiunta la convergenza su un nome. La sensazione che traspare è che in quel di Via Aldo Rossi si voglia ponderare con estrema cautela la scelta, dalla quale dipenderà tanto del futuro sportivo del Club. Franco Ordine, sulle colonne de Il Corriere dello Sport, ha fatto chiarezza sulla vicenda, svelando inoltre retroscena decisamente molto interessanti.

Antonio Conte

I dubbi

Franco Ordine, analizzando il rebus allenatore che riguarda il Milan, solleva due importanti dubbi. Il primo riguarda la lista dei papabili mister redatti da Moncada che – come affermato dal giornalista – “sono tutti stranieri, al punto che c’è da chiedersi, se è lecito, perché? Forse per una sorta di “allergia” alla scuola calcistica italiana”. Interrogativo questo che prende maggiore consistenza valutando la composizione che avrà il prossimo campionato che inizierà in luglio con gli Europei di calcio in pieno svolgimento. Ordine evidenzia infatti che “un tecnico proveniente da un altro calcio, con esperienza diversa da quella italiana e metodi inediti per il gruppo, avrà bisogno di maggior tempo per “istruire” la rosa e abituarla al cambiamento”. Altro dubbio riguarda invece i tempi con i quali la società si è mossa per il nuovo tecnico. Il giornalista rileva infatti che “a ‘Casa Milan’ hanno riaperto il fascicolo nuovo allenatore soltanto dopo il sesto derby perso. Qualche giorno dopo l’eliminazione dall’Europa League suonata come la spia di un esaurimento del quinquennio di Pioli da considerare tutt’altro che un fallimento e dalla contabilità positiva”.

I nomi sul banco

I nomi sul banco sono diversi come detti, il più suggestivo però non è Conte, ma addirittura Jürgen Klopp. Franco Ordine rivela infatti che l’idea di Ibra e Furlani sarebbe stata continuare fino a scadenza naturale del contratto di Pioli per poi puntare su un nome internazionale del calibro dell’ex Liverpool. Piani che, in virtù dei risultati e delle necessità sono cambiati. Il nome di Lopetegui – afferma Ordine – ha “spaventato” e non poco Cardinale al quale è arrivata forte e chiara la ferma opposizione del tifo rossonero e di un messaggio inequivocabile: “Vi ritroverete con lo stadio mezzo vuoto“. Ecco che, a seguito di ciò, si sarebbe sondata nel weekend la disponibilità di Roberto Martínez, attuale Commissario Tecnico del Portogallo.

Conte, Thiago Motta e…

Conclude la propria analisi Franco Ordine affrontando altri temi spinosi, su tutti quelli legati al nome di Antonio Conte e Thiago Motta. Il primo rappresenta una vera e propria ossessione per i tifosi del Milan che lo vedono come unica soluzione per il futuro. Il giornalista rileva però che non ci sarebbe traccia di un approccio con il tecnico pugliese. La “spiegazione sarebbe più ideologica che tecnica, a dispetto dei messaggi lanciati dall’allenatore pugliese” e forse riguarda, oltre che il carattere, anche il costo economico pur se l’arrivo di Antonio consentirebbe di risparmiare lo stipendio di Pioli (in viaggio eventuale al Napoli)“. Si registrano infine timidi tentativi per Thiago Motta che però è già “legato” alla Juventus.

L’articolo Ordine: “Sondato Martinez nel weekend. Conte e Klopp? Ecco la verità” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG