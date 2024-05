Non ci si attende un bel clima domenica alle 18 a San Siro: i rossoneri sono saldamente al secondo posto ma tutto ciò non basta alla tifoseria.

Il Milan deve assolutamente risollevarsi dopo gli ultimi risultati negativi più per il morale che per mere esigenze di classifica: l’Europa League è andata e quello è una dato di fatto mentre il secondo posto in campionato non sembra più di tanto in pericolo.

Stefano Pioli

San Siro ribolle

Domenica alle 18 arriva il Genoa dell’ex Gilardino che tanto bene sta facendo in questa stagione: il Grifone è già salvo ma vorrà ben figurare. Tuttosport sostiene che l’atmosfera potrebbe non essere per nulla benevola nei confronti dei rossoneri a tutti i livelli: giocatori, staff tecnico e dirigenza sono nell’occhio del ciclone. Il quotidiano piemontese sostiene che non è ancora chiaro se ci saranno contestazioni o meno e se ci sarà qualcosa di organizzato: appare quasi certo che le presenze sugli spalti saranno meno rispetto al solito.

Sul piede di guerra

Almeno sui Social si respira grandissimo malcontento, le sfilate e le celebrazioni per lo Scudetto dell’Inter non possono certamente aver fatto piacere alla piazza. Le voci riguardanti i nomi degli allenatori valutati dalla dirigenza (soprattutto quello di Julen Lopetegui) non piacciono per nulla agli ultras (e non solo) e hanno esacerbato ancora di più la situazione. Si ha la sensazione che la scelta del nuovo tecnico possa condizionare pesantemente i giudizi dei tifosi sulla nuova dirigenza: per Moncada, Ibra, Furlani e Cardinale questo un esame molto importante.

