L’ex centrocampista Massimo Orlando non ha gradito quanto mostrato da bianconeri e rossoneri nel corso dello scialbo 0-0 di sabato scorso.

Massimo Orlando ha parlato di alcune big di Serie A a TMW Radio; in particolare l’ex calciatore si è focalizzato su cosa debba fare il Milan per cercare di azzerare il grosso gap con l’Inter che sta maturando in queste ultime stagioni. “Napoli-Roma bella, perché il Napoli è tornato a fare il Napoli e ha giocato una partita molto bella. E poi dobbiamo farei complimenti alla Roma che non molla mai e ha trovato un gran portiere”.

Su Juventus-Milan

“Voto zero. Ho fatto Lazio-Juve e i bianconeri non potevano uscire in quel modo, non giocando”.

esultanza gol Rafael Leao

Il possibile nuovo allenatore del Milan

“Speravo si andasse su Conte. Dovranno essere bravi a fare mercato sui ruoli dove ci sono problemi, vedi la punta. E poi servono almeno un difensore forte e un centrocampista”. La dirigenza sembrerebbe non aver mai valutato l’ex Inter e Tottenham: Moncada, Ibra e Furlani cercano un altro tipo di allenatore, un qualcuno che sappia lavorare coi giovani.

L’ipotetica cessione di Leao

“La avallerei se servisse a rinforzare le posizioni che servono. Serve qualcuno che non abbia pause di rendimento. Leao però ha bisogno di uno che lo sappia indirizzare”.

Cosa manca ai rossoneri

“Splendido quando attacca il Milan, però a difendere non sono bravi. Il Milan ha bisogno di rinforzarsi con uno stile Kessié e almeno un paio di difensori, se vuoi ridurre il gap con l’Inter”.

L’articolo Orlando: “Speravo il Milan andasse su Conte, servono 3 acquisti, ecco dove, venderei Leao in un caso” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG