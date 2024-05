Il giornalista di Sky Sport Peppe di Stefano si esprime sulla questione prossimo allenatore dei rossoneri.

Peppe Di Stefano a Radio Rossonera ha ammesso di aspettarsi nomi più autorevoli di quelli accostati alla panchina del Milan in questi giorni. “Pioli in questi anni è stato garante e un po’ parafulmine, lo dico nel massimo rispetto suo e della società. Non ci sarà più Pioli e la gente gli ha riservato molte critiche nell’ultimo periodo: se prendi un altro normale come lo era lui prima di arrivare, chiaramente viene meno l’idea della vittoria. Rispetto a 4 anni e mezzo fa sei più avanti e devi ripartire da lì: non puoi tornare indietro”.

Zlatan Ibrahimovic

La speranza

“Il silenzio di Ibrahimovic da una parte per noi cronisti non è bello. Io ho imparato, da cronista e non da amico, a conoscerlo. Ed è uno che quando è arrivato alla prima intervista mi disse in diretta che era qui per vincere lo Scudetto. Tutti ci siamo guardati e abbiamo pensato fosse matto. È un ambizioso. Che possa accontentarsi di un Milan con il ruolo da comprimario non ci credo neanche se lo vedo. Mi aspetto il colpo di coda di Ibra. Sono convinto che nelle prossime settimane verrà fuori qualcosa. La mia idea è che non è solo importante l’allenatore, ma anche la squadra che gli costruisci intorno e quanto lo difendi, quanto lo scorti. Al di là delle scelte che vanno poi fatte. I nomi sono quelli, si parla di De Zerbi ma da quel che ci risulta non è ancora mai stato contattato. Credo sia ancora troppo presto per capire davvero chi sarà l’allenatore del Milan”.

L'articolo Di Stefano: "Se prendi uno come era Pioli viene meno l'idea della vittoria, mi aspetto un colpo da Ibrahimovic" proviene da Notizie Milan.

