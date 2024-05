Il telecronista Riccardo Trevisani sottolinea come il rendimento di tantissimi big rossoneri sia stato deludente nei match di cartello.

Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio ha criticato Pulisic, Theo Hernandez e giroud assolvendo però Rafa Leao. “Il Milan nei big match, tranne Milan-PSG, è sempre stato accannato, abbandonato, ammollato, da tutti i giocatori migliori. Giroud si mangia il rigore contro il Borussia Dortmund e non ha praticamente mai segnato a parte che con il PSG. Leao, che resta quello che pure quanto fa male porta il rosso a Celik e fa l’assist a Gabbia, quindi Leao lo toglierei da questo discorso perché è la vita”.

Stefano Pioli

I singoli

“Sono tutti gli altri. Pulisic ragazzi, che è forte, che è un bravo ragazzo, che l’ho difeso in occasione del casino con Luca Pellegrini in Lazio-Milan, però Pulisic nei big match non si è mai presentato. Non si è presentato a Torino così come all’andata con la Juve. Non si è presentato nei due derby, non si è presentato nelle partite importanti. Con la Roma non si è mai visto. Capisci che stiamo parlando di una cosa troppo importante, perché i livelli delle partite sono importanti. E ci aggiungo un altro, ma Theo? Che big match ha fatto Theo Hernandez?”.

Le critiche

“Quindi, nel complesso, ci sono tanti problemi nel Milan, e la valutazione che il Milan è fortissimo e che Pioli lo sta uccidendo, l’uccisione di Milan, di Pioli, lo ha portato al secondo posto dietro una squadra che farà 100 punti o giù di lì. Quindi non c’è quest’uccisione da parte di Pioli, ma che la somma delle cose, la società così così, l’allenatore quest’anno così così e i giocatori nelle partite importanti, non così così, ma male, molto male, ha portato ad una stagione negativa del Milan. Il che non autorizza a dire che Pioli è un coglione, come viene fatto costantemente da 7/8 mesi a questa parte”.

L’articolo Trevisani: “Pulisic nei big match non si è mai presentato, sbagliato dire che Pioli sta uccidendo il Milan” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG