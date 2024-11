Con un passato nelle giovanili e nazionali Under in Italia ed una stagione passata nelle retrovie in una big europea i rossoneri lo hanno individuato come occasione di mercato.

In un panorama di movimenti e strategie calcistiche, ogni sessione di calciomercato diventa terreno fertile per squadre in cerca di quel tassello mancante capace di consolidare l’organico o di risolvere problematiche tattiche emerse nel corso della stagione.

In questo contesto, il Milan cerca di rispondere ad una specifica esigenza legata alla propria rosa, puntando gli occhi verso un giovane talento per rinfoltire il reparto in difficoltá, dopo aver valutato e poi scartato, per questioni economiche, altre opzioni nel mercato estivo.

Il rinforzo a centrocampo

Il Milan, dopo aver esaminato distinti obiettivi sul mercato estivo per potenziare la zona centrale del centrocampo con vista sulla trequartu, si trova ad affrontare la necessità di trovare una soluzione interna, a fronte della difficoltà stagionali di Ruben Loftus-Cheek. L’ex giocatore del Chelsea, preso con altre aspettative, non ha fino ad ora replicato le prestazioni sperate sotto la guida di Fonseca, mostrando difficoltà nel ritrovare il ritmo e la collocazione ottimale nel 4-2-3-1 rossonero.

L’obiettivo in ombra nel Chelsea

La ricerca milanista sembra ora orientarsi verso Cesare Casadei, giovane azzurro bloccato al Chelsea da Enzo Maresca. Nonostante un’esperienza limitata in campo con i Blues, accumulando appena 244 minuti tra Conference League e Coppa di Lega e mai impiegato in Premier League, il nativo di Ravenna ha dimostrato qualità non comuni che lo rendono interessante per il progetto tecnico milanista. Casadei, infatti, oltre a poter agire nella mediana o in veste di mezzala, pare essere particolarmente adatto al ruolo di trequartista, posizione nella quale il Milan cerca rinforzi.

Condizioni e cifre dell’operazione

Il Milan studia quindi l’operazione che porterebbe Casadei a vestire il rossonero, con una formula che prevederebbe un prestito con diritto di riscatto. Il valore dell’opzione di riscatto si attesterebbe attorno ai 12 milioni di euro, cifra considerata congrua da RedBird per un giocatore delle sue prospettive. Con questa mossa, il club milanese spera di colmare la lacuna creatasi nel reparto avanzato, facendo leva su un giovane di talento e su un investimento ponderato e futuribile.

