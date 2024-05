Il PSG potrebbe porre in cima ai proprio desideri Leao per sostituire l’ormai partente Mbappè. Il portoghese sul taccuino dei francese in buona compagnia.

Il mercato del Milan dovrà guardarsi anche dai possibili assalti per i suoi giocatori più rappresentativi. Nonostante la clausola di Leao del valore di 175 rappresenti una sorta di antifurto con i fiocchi, in giro per l’Europa ci sono squadre capaci di poter far crollare il tetto di cristallo costruito dal Milan per tenersi stretto il proprio gioiello. I media spagnoli rimarcano infatti, per voce di Marca, che il PSG potrebbe aver messo nel mirino Leao per il dopo Mbappè.

Rafael Leäo

PSG, shopping in Serie A

La notizia diffusa da Marca crea non pochi pensieri ai tifosi del Milan ma non solo. Il noto giornale iberico infatti riporta della volontà del PSG di far spesa in Italia. Nel mirino dei francesi infatti non ci sarebbe solo Leao ma, addirittura, anche Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen del Napoli. Il club parigino ha senza dubbio il palato raffinato in quanto i nomi sopracitati rappresentano l’elite del calcio nostrano. Notizia di oggi, confermata dallo stesso agente del georgiano del Napoli, il PSG ha fatto un’offerta per strapparlo ai partenopei.

Leao a Parigi?

La clausola rescissoria di Leao protegge il Milan ovviamente ma occorre precisare l’esatto funzionamento della stessa. Vale 175 milioni ed è valida fino al 10 luglio, dopo questa data il Milan potrà, eventualmente, rifiutare offerte anche maggiori qualora lo volesse. Il suo possibile approdo al PSG non è da escludere, se non altro perché il club transalpino necessita di un giocatore importante per il dopo Mbappè. Sul taccuino dei francese ci sarebbe anche Marcus Rasfhord e Bernardo Silva, giocatori in forza rispettivamente nel Manchester United e nel Manchester City. Leao è incedibile ma dinanzi a offerte importanti, magari a tre cifre, nulla è da escludere nonostante la voglia più volte ribadita dal portoghese sarebbe restare al Milan.

L’articolo Milan, Il PSG piomba su Leao: tra i candidati per il dopo Mbappè proviene da Notizie Milan.

