Se da un lato c’è molta attenzione sui nuovi acquisti, dall’altro la dirigenza rossonera deve lavorare per conservare i pezzi pregiati.

Il Milan chiaramente non deve pensare solo agli acquisti in entrata: la Gazzetta dello Sport elenca caso per caso le situazioni dei rinnovi di diversi giocatori. La rosea sostiene che se si volessero rinnovare i contratti di tutti coloro che si avvicinano alla scadenza servirebbero 100 milioni di euro.

I casi spinosi

I rinnovi più complicati sono sicuramente quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez: i loro contratti sono entrambi in scadenza nel 2026. I due francesi sono due pilastri fondamentali della squadra rossonera e quindi i loro prolungamenti sono una priorità per la dirigenza. Entrambi vogliono un aumento dell’ingaggio e in questo senso bisognerà capire quali saranno le loro richieste e anche fino a che punto potrà arrivare il Milan in termini di offerte. Inutile ricordare che su di loro ci sono diversi top club europei. Nella migliore delle ipotesi Theo e Maignan potrebbero chiedere quadriennali da 5,5/6 milioni a stagione.

Davide Calabria

Altre situazioni da monitorare

Anche il capitano Davide Calabria, che ha un contratto in scadenza nel 2025, è in cerca di rinnovo; il terzino punta anche ad un adeguamento salariale e attualmente guadagna 2,2 milioni netti a stagione. Nel 2026, invece, scadranno i contratti di Yacine Adli e Matteo Gabbia: prolungarli non sembra troppo complicato rispetto agli altri casi. Bisognerà capire poi quali saranno le intenzioni di Moncada e D’Ottavio su Jovic e Kjaer che hanno il contratto in scadenza a fine stagione.

