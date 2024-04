L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha espresso il suo parere sulla posizione di Stefano Pioli.

MilanNews ha intervistato Niccolò Ceccarini che ha parlato del futuro di Pioli ed in generale della stagione del Milan: “C’è stato un periodo di difficoltà a novembre, ma da dicembre in poi sono arrivati i risultati. Certo, c’è il rammarico di non essersi qualificati agli ottavi di Champions però ora c’è la possibilità di andare avanti in Europa League e magari provare a vincerla, mentre in campionato il Milan dal punto di vista del valore non può essere considerata una squadra che può vincere lo scudetto, perché ci sono squadre che hanno un organico più forte. Se il Milan si qualificherà in Champions League, magari come secondo e dovesse vincere l’Europa League la stagione sarebbe più che positiva. Non dovessero arrivare questi risultati è chiaro che andrebbe fatta una riflessione”.

Nella foto, il tecnico rossonero Stefano Pioli

Sul lavoro del tecnico

“A mio avviso Pioli è un ottimo allenatore e lo ha dimostrato. Ha fatto una grandissima impresa vincendo lo scudetto, è andato ancora avanti e ora i risultati gli stanno dando ragione. Vediamo cosa accadrà in questi ultimi due mesi. Poi, in senso assoluto, dopo tanti anni i cicli possono anche terminare”.

Gli scenari

“Ci sono tanti club sui quali è difficile ipotizzare il futuro, tra cui il Milan che mi pare stia prendendo tempo. Anche giustamente, perché vuole avere le idee chiare. Secondo me la decisione non l’hanno ancora presa, sono in fase di riflessione in un momento chiave”.

L’articolo Ceccarini: “La stagione del Milan può essere positiva, in caso contrario urgono riflessioni, la dirigenza prende tempo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG