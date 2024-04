I rossoneri hanno subìto troppi gol in questa stagione e la colpa non è stata localizzata solo sul reparto arretrato.

Il Milan nel 2024 sta tenendo il passo dell’Inter anche se è troppo tardi per riaprire la corsa Scudetto: i nerazzurri hanno un vantaggio di 14 punti scaturito soprattutto nei mesi di ottobre e novembre , quando i rossoneri hanno dovuto affrontare una crisi di risultati dettata dall’enorme numero di infortuni.

La lacuna

Dopo la partenza di Tonali il Milan ha attuato una vera e propria rivoluzione del proprio organico realizzando diversi acquisti a centrocampo ed in attacco. Nonostante ciò il numero dei goal subiti è veramente troppo alto per una squadra di vertice: il problema non è solo in difesa ma riguarda anche la mancanza di un centrocampista con spiccate caratteristiche difensive. Si pensava che potesse esserlo Yunus Musah ma in realtà l’americano è utile in altri modi.

Yunus Musah

Le soluzioni

Quindi nel mercato estivo, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Geoffrey Moncada dovrà cercare di metterci una pezza trovando un mediano. Attualmente ci sono due nomi in lizza. In primo luogo si guarda a Youssouf Fofana del Monaco e poi c’è interesse per Ibrahima Sissoko dello Strasburgo: entrambi sono stati cercati dal Milan anche in passato. Il primo tra l’altro ha rilasciato parole non banali: “Penso che il Milan sia un club davvero enorme. Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. Ma a parte le chiacchiere in Italia rimango concentrato sulla mia missione (portare il Monaco in Champions League, ndr)”.

