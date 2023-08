Le parole di Gigio Riccio, vice di Gattuso al Valencia, su Musah, sempre più vicino al trasferimento al Milan

Gigio Riccio ha parlato a Tuttosport di Musah, prossimo colpo del Milan. Riccio ha allenato l’americano al Valencia, in cui era il vice di Gattuso. Di seguito le sue parole.

CARATTERISTICHE – «È dotato di un grande stappo a livello di gamba, ha capacità di ribaltare velocemente l’azione e, pur non avendo grandissimi centimetri, si fa valere nei duelli aerei. Ha una grande esuberanza fisica. Non è ancora completo. È certamente un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, direi enormi, visto che parliamo di un 2002».

IN COSA PUÒ CRECERE – «In primis tecnicamente. Soprattutto nella trasmissione dei passaggi nello stretto e nella lettura delle situazioni. Anche nella scelta dell’ultimo passaggio deve imparare a prendere le decisioni giuste. Si trova spesso in una situazione di transizione rapida, sia in parità sia in superiorità numerica e lì dovrà leggere bene la situazione e prendere le decisioni giuste. Ma sono sicuro che lavorerà tanto con lo staff di Pioli sotto questo aspetto della lucidità».

PARAGONE CON KESSIE – «No, non è un Kessie. Franck sapeva riconoscere molto di più gli spazi in cui andare a ricevere il pallone e a creare superiorità numerica. A livello tecnico, dal mio punto di vista, Kessie è superiore. Dalla sua Musah ha l’età e arriverà in un ambiente dove troverà persone che lo metteranno nelle migliori condizioni per potersi migliorare. C’è tanta qualità, sotto questo punto di vista, in chi lavora a Milanello. Pioli e il suo staff hanno migliorato sempre i giocatori che hanno avuto a disposizione e mi aspetto che lo facciano anche con Yunus».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG