L’estremo difensore ucraino accetterebbe molto volentieri la destinazione nerazzurra ma il suo club non vuole abbassare le richieste.

L’Inter ha scelto Yann Sommer e Anatolij Trubin come successori di Andre Onana e Samir Handanovic. Se per Sommer sembra solo questione di tempo, per Trubin la trattativa è complessa: lo Shakhtar Donetsk non vuole privarsene nonostante il rischio concreto di perderlo a 0 nel 2024.

L’ucraino non vuole rinnovare infatti il contratto in scadenza l’anno prossimo ed ha già un accordo con i nerazzurri; Marotta e Ausilio per questo motivo non vorrebbero pagare il suo cartellino più di 10/12 milioni di euro. Lo Shakhtar Donetsk invece continua a chiedere 30 milioni: se la situazione resterà questa anche nelle prossime settimane non è da escludere che il portiere possa arrivare a Milano nel 2024 a parametro zero, lo sostiene la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter: ancora tutto fermo per Trubin anche se c’è l’accordo col giocatore proviene da Notizie Inter.

