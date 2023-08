Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è stato protagonista suo malgrado del goal dei parigini poi rimontato dalle reti di Esposito e Sensi.

Lautaro Martinez ha analizzato PSG-Inter ai microfoni di InterTv. “Quando fai queste partite contro queste squadre di livello e palleggiano tanto, è difficile: abbiamo fatto un grande lavoro. Nei primi 15 minuti siamo stati in difficoltà, non riuscivamo a prendere la palla: poi ci siamo organizzati e siamo andati avanti bene ed è importante. Vuol dire che ci parliamo e ci aiutiamo e questo è importante”.

Lautaro Martinez

“Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, ho perso palla e hanno fatto gol: complimenti a chi è entrato perché ha fatto un grande lavoro ed è importante. Thuram? Ci conosciamo da poco, è arrivato in ritardo per la Nazionale ma stiamo lavorando per conoscerci tra di noi: questo lavoro è importante, siamo sempre insieme e serve tanto. Io capitano? Ho parlato con tutti, ma non solo io: abbiamo giocatori di tanta esperienza. I nostri giovani sono intelligenti, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così perché il campionato sarà lungo e difficile e la gente si aspetterà tanto da noi“.

