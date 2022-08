Il Milan vince e parte bene nella nuova stagione contro l’Udinese: Rebic subito caldo è lui il trascinatore dei rossoneri in attesa di Origi e Giroud

Il Milan riparte alla grande con la nuova stagione. Superata l’Udinese con un 4-2 senza repliche. Subito in svantaggio, poi la capacità di rimontare e allungare. Un inizio in volata con la partenza soft e poi la voglia di arrivare prima al traguardo.

Situazioni che conoscono bene Pioli e Rebic. I due abili pedalatori sono partiti con le marce alte inserite. Il croato, già in condizione anche in precampionato, ha giocato da prima punta in attesa di Origi e Giroud. Pronti, via. Due gol decisivi e importanti per i rossoneri e per lui pronto a farsi largo in questa stagione per un ruolo da protagonista. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Milan, in attesa di Origi e Giroud è Rebic a guidare i rossoneri proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG