Milan in emergenza in attacco: l’ultima idea di Pioli per sostituire Giroud in vista delle prossime due gare

Nella giornata di ieri è arrivata anche la tanto attesa decisione del Giudice Sportivo: Olivier Giroud salterà le prossime due partite a causa dell’espulsione rimediata nel finale di Lecce–Milan.

In particolare i rossoneri giocheranno contro la Fiorentina al rientro senza il francese e Leao. Secondo la Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe schierare uno tra Okafor e Jovic in attacco per sostituire Giroud.

