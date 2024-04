Le formazioni ufficiali di Milan e Inter per il derby di stasera a San Siro. Pioli si gioca le sue ultime carte in rossonero.

La campanella sta suonando, è tempo di rientrare in classe. E’ tempo di Milan-Inter. I destini dei nerazzurri e dei rossoneri ancora intrecciati, questa sera alle 20:45 al fischio d’inizio oltre 70mila cuori impazziranno per ragioni opposte. L’Inter insegue lo scudetto numero 20 della storia, quello della seconda stella in faccia ai cugini, il Milan con l’orgoglio di rovinargli la festa e bloccare l’emorragia di derby persi. Stefano Pioli ancora una volta sorprende tutti, Inzaghi invece si affida agli uomini che gli stanno regalando uno scudetto da record. Con ogni probabilità questo sarà l’ultimo derby di Pioli sulla panchina rossonera, al suo posto il Club sta valutando diversi nomi. Non sono escluse sorprese già al termine della partita.

Stefano Pioli

Le scelte di Pioli

Di seguito le scelte di Pioli che, come ribadito in conferenza, si aspetta molto dai suoi ragazzi. Il tecnico rossonero è motivato e desideroso di rimandare ala festa scudetto ai cugini.

MILAN la formazione (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. A disposizione: Sportiello, Nava, Florenzi, Terracciano, Bennacer, Chukwueze, Giroud, Okafor, Jovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, dal canto suo, schiera la miglior Inter possibile per festeggiare, già nel derby stasera, la vittoria della seconda stella.

INTER la formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Dunfries, Carlos Agusto, Sensi, Klaassen, Frattesi, Asllani, Buchanan, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

