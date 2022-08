Milan Inter: Pioli spera di recuperarne due. Le ultimissime verso la stracittadina coi nerazzurri

In ottica derby per il Milan c’è la speranza di recuperare due giocatori fondamentali per Pioli.

Rebic e Origi potrebbero essere della partita, ma la decisione verrà presa all’ultimo anche perché il rischio da evitare è quello che un recupero affrettato porti a una ricaduta. Lo riporta Tuttosport.

