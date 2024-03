Un derby riesce sempre a far parlare di sé anche se manca un mese alla sfida: il tecnico rossonero si gioca tantissimo.

Il Milan giocherà la partita contro l’Inter cercando di consolidare il secondo posto ma soprattutto l’onore dopo i cinque derby persi nel 2023; c’è anche la possibilità che i rivali possano diventare campioni proprio con una vittoria nel derby, i rossoneri faranno di tutto per evitarlo.

Sfida delicatissima per l’allenatore

A tutto questo e in tutto questo si aggiunge il destino di Stefano Pioli. Il risultato del match contro l’Inter – soprattutto se prevedesse davvero la possibilità per i nerazzurri di vincere matematicamente lo scudetto – potrebbe avere un impatto enorme sul futuro dell’allenatore del Milan, quasi quanto il percorso in Europa League. I derby sono diventati un vero e proprio tabù da sfatare assolutamente: i tifosi sono delusi e chiedono una risposta che possa valere anche come spinta per la prossima stagione. Proprio a causa delle cinque sconfitte negli ultimi cinque derby (tra cui ci sono quelli in semifinale di Champions League e quello in SuperCoppa) Pioli ha perso gran parte della fiducia da parte della tifoseria.

Stefano Pioli

Inedito

L’Europa League sta già influenzando il derby perché il Milan ha chiesto ed ottenuto di disputare la partita lunedì 22 aprile. I rossoneri giocheranno il 18 aprile il ritorno dei quarti di finale: la gara sarà in trasferta e con possibilità di andare ai supplementari, sebbene Roma non sia molto distante da Milano. Sarà la prima volta in assoluto che un derby di Milano si giocherà di lunedì.

