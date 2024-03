Il giornalista Alessandro Vocalelli celebra il percorso delle italiane nella seconda competizione europea per club per importanza.

Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport ha parlato del buon rendimento delle italiane in Europa League evidenziando un grande merito del Milan e di Pioli. “Non siamo più in Champions League, ma possiamo almeno parzialmente consolarci con il “pieno” in Europa League e la Fiorentina in Conference. Quattro italiane ancora in corsa, per la loro gloria personale e per il ranking che potrebbe regalarci la quinta formazione nella Coppa più importante”.

Europa Legue

La bravura di Pioli

“Bravo Pioli, capace di superare di slancio anche i momenti più complicati. Già, perché una delle principali, e migliori, qualità del Milan è sempre stata quella di riuscire a reagire alle avversità e in questo caso ha dimostrato di sapersi anche isolare dalle voci extra-campo, che avrebbero potuto in qualche modo distogliere l’attenzione. Invece no. I rossoneri hanno liquidato la pratica Slavia Praga al tramonto del primo tempo, capitalizzando anche la superiorità numerica”.

Su Atalanta e Roma

“I bergamaschi possono vantare un percorso, a questo punto della stagione, di assoluto rispetto: in corsa per la zona Champions, sono ai quarti di Europa League e in semifinale di Coppa Italia. Benissimo sta facendo anche la Roma di De Rossi, che dopo il Feyenoord ha superato di slancio un ostacolo come il Brighton. E in un calcio tante volte isterico, e molto discutibile, è arrivato a partita in corso un lungo e caldo abbraccio tra De Rossi e De Zerbi, mentre i tifosi inglesi comunque festeggiavano. Lo spot migliore e un messaggio che andrebbe esportato e valorizzato”.

