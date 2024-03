Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sui prossimi impegni dei rossoneri tra campo e mercato.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato del prossimo derby con l’Inter che si giocherà lunedì 22 aprile. “Il Milan non è stato tante volte impegnato in Europa League così avanti. Derby al lunedì? Ci siamo sorpresi quando è uscita questa notizia, ma è una decisione logica. Anche in caso di supplementari con la Roma avremo così più tempo, ma continuerò a ripeterlo a me del derby interessa zero! Basta dire che il futuro di Pioli dipende dal derby. Quello che mi interessa è il secondo posto e l’Europa League”.

Sull’attaccante francese

“Secondo me dipenderà da Giroud, se vorrà andare a Los Angeles il Milan lo lascerà andare, se vorrà rimanere un altro anno si troverà l’accordo, non credo a 3,5 milioni (stipendio attuale del francese, ndr). Inciderà molto anche la famiglia”.

Joshua Zirkzee

Rinunce

“A me dispiacerebbe perdere Giroud perché è un campione, ma ancora di più un grande professionista e una bella persona. Lo stesso vale per Maignan, ha una grande importanza nello spogliatoio. Poi è difficile sostituirli questi giocatori, anche dovessero arrivare Zirkzee o Sesko, non hanno la caratura mentale di Giroud, magari farebbero più gol. Oltre ai giovani bisogna prendere figure di esperienza, un esempio è Alessandro Florenzi”.

Sull’olandese

“Il Bayern Monaco non pagherà i 40 milioni della clausola, Zirkzee dovrebbe essere abbastanza libero. La cifra per acquistarlo penso sia sui 60 milioni, si è alzata rispetto ai 40 iniziali. Il Milan se vuole un attaccante forte non può spendere meno di 50 milioni”.

