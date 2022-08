Il giovanissimo portiere danese della primavera del Milan, Jungdal dovrebbe rimanere ancora un anno in rossonero

Andreas Jungdal può restare al Milan. Secondo quanto riportato da milannews24.com, crescono le possibilità che il portiere danese rimanga nella rosa di Stefano Pioli.

Il Milan aveva pensato per il giovane portiere, da tre anni in rossonero, come pedina di scambio per arrivare a De Ketelaere, ma ha poi deciso di lasciarlo ancora crescere alle spalle di Maignan prima di valutare un’esperienza in prestito.

