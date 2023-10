Milan Juve, adesso Kean è favorito su Vlahovic per un posto in attacco: le ULTIME sulle scelte di mister Allegri

Ancora qualche dubbio di formazione per Massimiliano Allegri, che non ha deciso l’undici titolare della Juve che scenderà in campo stasera in casa del Milan.

Il grosso nodo riguarda la presenza dal primo minuto di Dusan Vlahovic. Ad ora, infatti, Moise Kean è favorito sul serbo per un posto in attacco al fianco di Milik.

